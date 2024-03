Ok FIP per il PalaPiccolo | la JuveCaserta comunica il costo biglietti per il match con Piombino

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 25 marzo 2024) Caserta. La Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficializzato il trasferimento della gara tra la Paperdi2021 e la Solbataldi Caserta, che ospiterà anche tutte le altre partite interne in programma nel campionato di serie B nazionale. Alla luce di tale decisione, la Paperdi2021che idi ingresso per la gara confissata per le 20.30 di mercoledì 27 marzo possono essere acquistati online all’indirizzo https://www.azzurroservice.net//paperd-caserta-solbat--d/ oppure presso le rivendite autorizzate di Azzurro Service. La Paperdi, eccezionalmente per la gara di mercoledì sera che coincide con la riapertura al pubblico ...