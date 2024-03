Oggi lo hanno tirato in ballo per una foto con due signore | la risposta del sindaco di Bari VIDEO Antonio Decaro ha ricevuto i commissari del mandato ispettivo

L'Imprenditoria Giovane e Femminile si afferma al Vomero: apre Amifou - Nel cuore del Vomero, due giovani imprenditrici, Annalaura Papallo e Federica Lonato, hanno dato vita a un progetto innovativo: Amifou. Questo nuovo format di negozio, che fonde insieme il fashion ...napolitoday

Successo per la Passione di Cristo in contrada Bura, ben 220 i figuranti (foto) - La ventesima edizione della Sacra Rappresentazione Popolare della Passione di Cristo in contrada Bura, sarà ricordata per l’altissimo numero di figuranti-narratori, ben 220 e per le forti raffiche di ...viveremacerata

Questione Natura, nuovo allarme per le anatre morte lungo il torrente Albula a San Benedetto - Questione Natura, nuovo allarme per le anatre morte lungo il torrente Albula a San Benedetto - picenotime.it - IT ...picenotime