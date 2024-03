Oggi inizia una nuova vita | le Stelle di Branko | per quale segno la rivoluzione è al via

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ecco "Ledi", l'oroscopoperdi, lunedì 25 marzo 2024 Ariete Una certa agitazione di fondo è creata dalla Luna piena in opposizione dalla Bilancia, comprensibile la vostra irritazione, ma non siete giustificati a prendervela con il vostro amore. Le basi per ottenere anche più di quanto previsto ci sono, qualche ritardo o intoppo (legale?) è comprensibile. Porgete per primi il ramoscello d'ulivo sotto questa Luna che vi seguirà anche domani. Forte il richiamo di Saturno sulla casa materna. Toro Questa Luna, bianca camelia che cresce di intensità amorosa, è anche una certa fortuna in affari, promette eventi bellissimi. Levi riservano la sorpresa più bella di questa Pasqua: Venere costantemente positiva accanto a Marte. Non escludiamo possa ...