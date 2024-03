Oggi 25 marzo | Lunedì Santo Gesto d’amore di Maria | unge col profumo di nardo i piedi di Gesù

(Di lunedì 25 marzo 2024) Con ilprosegue la Settimana Santa appena iniziata e la liturgia si concentra sull’episodio dia Betania. Dopo il trionfale ingresso a Gesusalemme nella Domenica delle Palme, nel, continuando la Settimana considerata la più santa dell’anno, quella in cui si rievoca la Passione, morte e Resurrezione del Signore, i Vangeli ... L'articolo proviene da La Luce di

Aperture dedicate, in gran parte, all'alta tensione sul fronte russo-ucraino: dopo la giornata di lutto seguita all'attentato di Mosca, Putin attacca Kiev ed un missile russo viola lo spazio aereo ... (tg24.sky)

Oroscopo Branko : le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi Oroscopo Branko – Cosa dicono le stelle nell’ Oroscopo di Branko di oggi , lunedì 25 marzo 2024 ? L’astrologo ha consultato le ... (tpi)

Il programma e gli orari di tutti gli eventi Sport ivi previsti per domenica 25 marzo . Sul parquet del palazzetto di Brescia andrà in scena la sfida di Serie A1 di basket contro la Virtus Bologna, ma ... (sportface)

IIS Alberti Dante di Firenze, il 26 marzo sciopero - Docenti, ATA, genitori e studenti in presidio davanti all’Ufficio Scolastico Regionale in via Mannelli alle 10. Agitazione indetta da FLC CGIL, CISL Scuola, SNALS e GILDA ...flcgil

Gudmundsson-Inter, c'è il sì. Ore di apprensione per De Vrij e Sommer: le top news del 24 marzo - Una delle sorprese di questa stagione in Serie A è Albert Gudmundsson, l’islandese del Genoa è al centro di un intrigo di calciomercato. Il campionato di Serie A… Leggi ...informazione

Diretta live della guerra tra Israele e Hamas Oggi, lunedì 25 marzo - Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di Oggi, lunedì 25 marzo. Tutte le informazioni. Scopri di più ...tpi