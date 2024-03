Nuovo polo infanzia di Ponte a Niccheri | via al cantiere da 4 | 5 milioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Bagno a Ripoli (Firenze) – Disegni e palloncini colorati hanno sostituito la classica “prima pietra” dando il via ai lavori per ilda zero a sei anni in via di Belmonte di, unasilo nido e una nuova scuola materna che il Comune realizzerà con 4,5di euro da risorse Pnrr. Obiettivo è concludere l’intervento e consegnare la nuova struttura alla comunità scolastica entro fine 2025. Il nido su un unico piano di 900 metri sarà realizzato totalmente in legno secondo i criteri della bioarchitettura, a impatto zero sotto il profilo ambientale e avrà una cucina. La materna sarà ampia circa 950 metri quadrati, ospiterà tre sezioni e sarà collegata al nido. Sul retro delle due strutture saranno collocati i giardini. Prevista una ...