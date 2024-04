Nuove opportunità di lavoro in Ikea

Leggi tutta la notizia su posizioniaperte

(Di lunedì 25 marzo 2024) Desideri intraprendere un percorso professionale all’interno di? La rinomata multinazionale svedese con più di venti punti vendita in Italia, leader nel settore dell’arredamento accessibile, sta cercando nuovo personale in Italia, con aperture diposizioni lavorative edi stage. Leggi questo articolo per scoprire tutte lediche il gruppo svedese offre in Italia, i requisiti e i suggerimenti per candidarsi, oltre a una panoramica sul clima lavorativo e le possibilità di crescita professionale. percorso-professionale-La storia di: l’azienda svedese che ha rivoluzionato il settore dell’arredamento, azienda fondata dall’imprenditore svedese Ingvar Kamprad nel 1943, è nata come ...