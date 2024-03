Nuova tragedia nel calcio | in Francia giocatore muore in campo a 25 anni | “Crollato mentre correva”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il dramma si è consumato durante una partita di domenica 24 marzo, valida per il campionato dilettantistico del secondo distretto vicino a Saint-Etienne. Jordan Doekoe, 25, è collassatogiocava, inutile l'immediato intervento di vigili del fuoco e dell'unità mobile per rianimarlo: "Siamo tutti ancora sotto chock" ha detto il presidente del club, "stiamo lavorando per aiutare gli altri ragazzi di fronte allaaprendo una unità psicologica di sostegno".