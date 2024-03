Nuova protesta dei vigili in Consiglio | “La sicurezza non può essere trattata come la Cenerentola dell’amministrazione”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 25 marzo 2024) Bologna, 25 marzo 2024 - Buoni pasto su tutti i turni, protocolli diper movida e Tso, un centinaio di assunzioni in più, body cam per gli agenti della polizia locale.deiincomunale, arrivati in Aula con volantini e striscioni per incontrare i capigruppo dei partiti. “Chiediamo una data per un incontro con la giunta. Ci chiedono impegni in più, con un lavoro in prima linea anche sulla Città 30, e ancora non abbiamo avuto risposte. Lanon puòla”, le parole dei rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Sulpl. Michele Campaniello, capogruppo del Pd, s’impegna a fare pressing affinché “presto ...