Nuoto Team Marche campione regionale assoluto

(Di lunedì 25 marzo 2024) A Fano la squadra con ilitaliano fresco di qualificazione Olimpica Alessandro Ragaini ha conquistato il gradino più alto del podio JESI, 25 marzo 2024 – Alessandro Ragaini ed i suoi compagni di squadra dellahanno conquistato il titolo dia squadre di. Cresce dunque il livello tecnico del club jesino che si allena nella piscina Comunale di via del Molino. A Fano, nella nuova piscina Centro Natatorio Nuotiamo inaugurata di recente, gli atleti della Vallesina hanno sbaragliato il campo spinti appunto dall’atleta principe, di recente qualificatosi per le Olimpiadi di Parigi 2024. A livello individuale oltre a Ragaini, allenato da Andrea Cavalletti, importanti i piazzamenti di Alessio Fiorani, Paola Teoli, Linda Belfiori, Matteo Nasoni, ...

