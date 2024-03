Nuoro | guida per decenni senza patente 83enne fermato dalla polizia | “Non pensavo servisse”

(Di lunedì 25 marzo 2024), 25 marzo 2024 – “La? Mai avuta”. Questo potrebbe essere stato lo scambio tra unresidente nella provincia die gli agenti dellastradale, che lo hannomentre era alladel suo motorino a Bitti. Alla richiesta di esibire un documento di abilitazione alla, l’anziano ha risposto che non era a conoscenza del fatto cheunaper i veicoli di bassa cilindrata. Stando alle sue parole, avrebbe quindito – presumibilmente sia ciclomotori che automobili – perautorizzazioni. Per l’sono stati inevitabili una multa e il fermo del veicolo. La notizia arriva a pochi ...

Trovato alla guida senza patente a Bitti a 83 anni: “Non l’ho mai avuta” - Ha confessato di aver guidato tutta la vita senza aver mai conseguito la patente di guida. Si tratta di un anziano di 83 anni della provincia di Nuoro.sardiniapost

Bitti, anziano di 83 anni sorpreso alla guida senza patente: "Non l'ho mai conseguita" - BITTI. È stato sorpreso dalla polizia alla guida di un ciclomotore senza patente così un anziano di 83 anni della provincia di Nuoro è finito nei guai. Per lui una multa e il fermo del veicolo. Gli ag ...youtg

Fermato a 83 anni senza patente, confessa agli agenti: “Non pensavo servisse, non l’ho mai avuta” - L'anziano di 83 anni avrebbe guidato, per tutta la vita, auto e moto, senza mai conseguire la patente di guida.ilcorrieredellacitta