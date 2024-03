(Di lunedì 25 marzo 2024) NAPOLI – “Nu” (GGD Edizioni Srl/Sony Music) è ildiin uscita il 29 marzo e già disponibile in presave e preadd al seguente link: https://Columbia.lnk.to/NU. Un brano speciale, in cui una voce di donna si intreccia con quella diper cantare l’amore e raccontare due vite che finalmente L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:inarrestabile: annunciate altre due nuove date a Napoli, il 14 e 15 giugno 2024 in piazza Plebiscitoin tour con “Palasport”: le date, al via le prevendite per il...

Tempo di lettura: < 1 minuto‘Nu dispietto’ (GGD Edizioni Srl/Sony Music) è il nuovo singolo di Gigi D’Alessio in uscita il 29 marzo . Un brano speciale, in cui una voce di donna si intreccia con ... (anteprima24)

NAPOLI – “Nu dispietto” (GGD Edizioni Srl/Sony Music) è il nuovo singolo di Gigi D’Alessio in uscita il 29 marzo e già disponibile in presave e preadd al seguente link: ... (lopinionista)

Gigi D'Alessio, dal 29 marzo il nuovo singolo Nu dispietto - (ANSA) - ROMA, 25 MAR - Nu dispietto (GGD Edizioni Srl/Sony Music) è il nuovo singolo di Gigi D'Alessio in uscita il 29 marzo. Un brano speciale, in cui una voce di donna si intreccia con quella di ...spettacoli.tiscali

TRIANON VIVIANI - Giorgio Montanini in "C’è sempre qualcosa da bere", giovedì 28 marzo - Trianon Viviani, Giorgio Montanini in “C’è qualcosa da bere”Il nuovo appuntamento con la “stand up comedy”, dopo i successi di Comunale, Fumo e TintiGiovedì 28 marzo, alle 21GIORGIO MONTANINI in“C’è s ...napolimagazine

MUSICA - "Nu dispietto", il nuovo singolo di Gigi D'Alessio che anticipa il nuovo album in uscita a maggio - “NU dispietto” (GGD Edizioni Srl/Sony Music) è il nuovo singolo di Gigi D’Alessio in uscita il 29 marzo. Un brano speciale, in cui una voce di donna si intreccia con quella di Gigi per cantare l’amore ...napolimagazine