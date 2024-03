Novità al San Giuseppe Pronto soccorso on line | le attese in tempo reale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Empoli, 25 marzo 2024 – Quando si parla di tecnologia amica, ecco un esempio di applicazione vantaggiosa per le persone e, in generale, per il funzionamento della sanità. Vuoi andare alma temi di stare bloccato in coda ora? Niente paura, adesso si potrà sapere inquante persone stanno aspettando neldel San. È il nuovo servizio pensato dall’Asl per andare incontro ai cittadini. L’attività deidell’Azienda Usl Toscana centro è infatti "in diretta". Basta collegarsi al sito https://www.uslcentro.toscana.it/psstat/-pa.php. Usare il sito è semplicissimo: basta cliccare sul link per sapere, in...