Notizie negative per Lanini | lo stop potrebbe essere lungo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuello che si temeva purtroppo è accaduto. È più serio del previsto l’infortunio all’attaccante Eric, costretto ad uscire dal campo sabato scorso alla fine del primo tempo per una distorsione alla caviglia. Ad annunciarlo è stato lo stesso calciatore giallorosso attraverso i social: “Purtroppo – ha scritto – gli esami strumentali di stamani hanno riportato che la mia caviglia e i legamenti mi terranno fuori dal campo per un po’. Farò di tutto per tornare prima possibile e per aiutare i miei compagni, la società è la città a raggiungere l’obbiettivo, Promesso! A presto”. Ancora non sono noti gli effetti tempi di recupero, ma considerando l’interessamento dei legamenti della caviglia non dovrebbero purtroppobrevi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.