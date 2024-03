Nosotti | «Barella cresciuto tanto Al 94? quel gol dopo aver dato tutto»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 25 marzo 2024)elogia Nicolò, che ieri ha giocato e segnato da capitano in Ecuador-Italia. Il giornalista non ha dubbi sulla crescita del ragazzo. GRANDE CRESCITA ? Marco, ospite negli studi di Sky Sport 24, dice la sua sull’Italia e sul centrocampista dell’Inter: «Si lavora con le caratteristiche dei giocatori a disposizione, si lavora per essere più veloci di gamba e nel pensiero.non solo nell’inserimento, ma anche nel gestire ogni momento della partita. Lui con Jorginho sono indispensabili davanti la difesa.fagol al 94’, eravamo in difficoltà, e ne aveva ancora». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter ...