Non eravamo pronti a Dellamorte Dellamore

Un monologo d'altri tempi, libero e puro capace di arrivare ovunque. In questi giorni è tornato virale un estratto di una performance teatrale di Giorgio Gaber , intento a inscenare L'America brano ... (ilgiornaleditalia)

Parla la mamma della 15enne che a Fermo è stata salvata da un medico in pensione ancora in servizio con una cooperativa di supporto al Pronto soccorso. "Dopo le dimissioni per sintomi generici ha ... (fanpage)