Non c’è pace per Decaro | ora spunta la foto con la sorella del boss Capriati

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 25 marzo 2024) Dopo la bufera scatenata dalle parole del governatore pugliese Michele Emiliano durante la manifestazione a sostegno del sindaco di Bari,unadi Antoniocon ladel. La valanga di fango continua a scendere impietosa dopo la decisione del Viminale di nominare una commissione d’accesso per verificare se ci siano i presupposti per sciogliere il Comune per infiltrazioni mafiose. Una decisione voluta fortemente da parlamentari del centrodestra che si sono recati direttamente dal ministro Piantedosi a pochi giorni da 130 arresti nell’ambito di un’inchiesta della Dda, e che il centrosinistra ritiene una attacco politico. (Ansa) – notizie.comIl secondo mandato di, sotto scorta dal 2016, sta per terminare e non potrà ricandidarsi. ...