(Di lunedì 25 marzo 2024) Il presidenteno Nicolásha presentato oggi la sua candidatura al Consiglio nazionale elettorale (Cne), per le elezioni presidenziali che si svolgeranno il 28 luglio 2024. Se dovesse vincere, si tratterebbe del suoconsecutivo dal 2013.

Nicolás Maduro si presenta per un terzo mandato alla guida del Venezuela nelle elezioni presidenziali del 28 luglio. Leggi (internazionale)

Nicolas Maduro candidato in Venezuela per un terzo mandato - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha presentato oggi la sua candidatura al Consiglio nazionale elettorale (Cne), per le elezioni presidenziali che si svolgeranno il 28 luglio 2024. (ANSA) ...ansa

Venezuela, una filosofa di 80 anni la nuova speranza dell’opposizione per la sfida a Maduro - Corina Yoris è stata designata come candidata alle presidenziali su indicazione di Maria Corina Machado, la leader della destra vincitrice delle primarie ...repubblica

Maduro crea una commissione "contro il fascismo e il neofascismo" - Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordinato la creazione di un'Alta commissione dello Stato "contro il fascismo e il neofascismo", il cui progetto sarà presentato nelle prossime ore ...ansa