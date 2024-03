Netanyahu impone agli Usa il veto all’Onu | ma Washington tira dritto E il premier israeliano annulla il vertice per Rafah

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 marzo 2024 - Si allarga la crepa tra Usa e Israele, l'ultimo scossone ai rapporti tra i due alleati è arrivato oggi con l'astensione degli Stati Uniti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla risoluzione per un cessate il fuoco immediato a Gaza. Proposta sempre respinta da Tel Aviv, che vuole distruggere tutti i membri di Hamas anche entrando in forze a, cosa più volte sconsigliata non solo daper la carneficina che provocherebbe. Ma oggi è successo di più, il primo ministroBenjaminprima della votazione alle Nazioni ha intimatoStati Uniti di mettere ilo non avrebbe mandato ala sua delegazione di ministri ed esperti per discutere una proposta per. Gli Stati Uniti ...