Neonata con gravi problemi respiratori salvata dagli “angeli” dell’ospedale Goretti

Girls State: e se il mondo fosse governato dalle donne - Girls State è il nuovo documentario arrivo in esclusiva su Apple TV+, che segue le orme di Boys State, altro celebre documentario pluripremiato dalla critica ...tecnologia.libero

Il cognome del padre non è automatico: in aumento i bambini registrati a Udine con il doppio nome - Dopo il parere della Consulta, in crescita l’attribuzione del doppio nome di famiglia all’anagrafe. Nel 2023 le registrazioni sono state sessanta, venti in ...messaggeroveneto.gelocal

Vinumitaly Petrarca, ritorno in Serie A in grande stile: è double! - PALAERCOLE - POLICORO ore 11 - Finale U19: Olimpus Roma-Meta Catania 3-1 ore 18 - S1 Serie A2 Élite: Città di Mestre-Roma C5 2-1 ore 21 - S2 Serie A2 Élite: Vinumitaly Petrarca-Itria 7-6 d.t.r.divisionecalcioa5