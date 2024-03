Nello spazio il vino verrà bevuto con le pillole edibili

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 25 marzo 2024) Grazie a un nuovo progetto innovativo gli astronauti potranno “sorseggiare” un bicchiere diattraverso delle “”. Il 20 e il 21 marzo, a Roma, presso la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana si è tenuto il Simposio A tavola: produzione e conservazione di cibo. Un appuntamento per discutere della messa a punto di nuove soluzioni per il sostentamento dell’equipaggio delle missioni spaziali. Un tema che non risulta nuovo e che in futuro forse coinvolgerà anche privati facoltosi che vogliono avere un’esperienza gastronomica in orbita. Un pastoAl centro del Simposio, l’obiettivo di trovare nuove tecnologie e nuovi modi per fornire cibo nutriente e gradevole, ma anche progetti per il loro trasporto e il ...