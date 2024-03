Nba | Milwaukee stende Oklahoma City A Ovest c' è il sorpasso in vetta di Denver

(Di lunedì 25 marzo 2024) Milano, 25 marzo 2024 - Il big match della notte Nba se lo aggiudica, che in casa batte 118-93. Quarta affermazione nelle ultime cinque uscite per la formazione allenata da coach Doc Rivers, sempre più seconda nella Eastern Conference alle spalle dei Boston Celtics. Come secondi sono i Thunder adopo il ko rimediato contro i Bucks, che consente aiNuggets di operare ilin. Il protagonista è Giannis Antetokounmpo, che firma una doppia doppia da 30 punti e 19 rimbalzi, mentre chiude addirittura in tripla doppia Middleton con 11 punti, 10 rimbalzi e altrettanti assist. Gallinari gioca quattro minuti nei quali realizza 3 punti. Dall'altra parte prestazione deludente per Gilgeous-Alexander, che mette a referto appena 12 ...

NBA, i Lakers vincono contro Indiana. Carlisle: “Troppi liberi dati ai gialloviola” - foto di nba.com Spencer Dinwiddie parte al posto dell'infortunato D'Angelo Russell con una schiacciata a due mani, Siakam e Turner attaccano il ferro, Anthony Davis (già 15 punti, 8… Leggi ...informazione

NBA: Bucks, with top players all available, cruise past Thunder - The Milwaukee Bucks emphatically demonstrated just what they’re capable of accomplishing when they have all their top players available. Giannis Antetokounmpo had 30 points and a season-high 19 ...msn

Recap: Anthony Davis & LeBron James Overpower Pacers To Lead Lakers To Win - Anthony Davis and LeBron James overpowered the Indiana Pacers to lead the Los Angeles Lakers to a win at home.lakersnation