NBA | i risultati della notte 25 marzo | Miami demolisce i Cavs | netto successo dei 76ers in casa dei Clippers

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 25 marzo 2024) Nella serata di ieri e nellaitaliana si sono giocate sei partitestagione 2023-2024 di NBA . Le sfide più attese erano quelle tra i Los Angelese i Philadelphiada un lato e iHeat e i Cleveland Cavaliers dall’altro. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite. Colpo esterno del Philadelphiache espugnano il campo dei Los Angelesper 107-121. Ospiti sempre in vantaggio per tutti i 48 minuti, con ia inseguire, lottare, ma crollare a inizio ultimo quarto, quando Philadelphia allunga e chiude il discorso. Merito anche dei 24 punti di Tobias Harris, mentre innon bastano i 14 assist (e 12 punti) di James Harden. Ancora senza Simone ...