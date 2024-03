Nazionale | luci e ombre delle amichevoli americane

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 mar – Prove tecniche di Europeo e nuove vie tattiche, ladi Spalletti torna dallecon un paio di pagine fitte di indicazioni utili per Germania 2024.della quattro giorni oltreoceano: ci aspettavamo qualcosina di più, in particolare dalla gara vinta 2-1 sul Venezuela. Vediamo quindi, al di là del risultato, cosa ci hanno detto le partite contro la Vinotinto e l’Ecuador – finita comunque 2-0. Italia-Venezuela: male dietro, Retegui sfrutta l’occasione Il primo dei due incontri è stato quello di giovedì a Fort Lauderdale, Italia-Venezuela appunto. Esordio per la nuova maglia da trasferta – una rivedibile versione bianca – battesimo azzurro per lo juventino Cambiaso. Spalletti ridisegna l’Italia. Dopo aver proseguito sulla falsariga del predecessore (in ...