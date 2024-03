Nato | sale la tensione a Est dopo l’attentato di Mosca L’oppositore russo | «Putin potrebbe usare il nucleare»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 25 marzo 2024) Piegare la narrativa della strage del Crocus contro l’Ucraina, intensificare la violenza degli attacchi contro i civili di Kiev, provocare i paesial confine per saggiare le loro capacità di risposta. E nel caso di escalation, utilizzare armi nucleari. Sono nubi sempre più cupe quelle che si addensano in Europa orientale, e dalla linea del fronte in Ucraina si allargano daa Bruxelles. Qui gli alleati del Patto Atlantico cercano di immaginare quali saranno le prossime mosse di Vladimir, alla luce del terribile attentato di. Il primo indizio è arrivato dal discorso alla nazione del giorno seguente. A rivendicazione dei terroristi dell’Isis già avvenuta, il presidentecontinuava a puntare il dito su Kiev. E così gli analisti occidentali – come spiega Claudio Tito su la ...