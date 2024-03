Nato e Russia tensione tra le due | vola un missile nei cieli polacchi

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 25 marzo 2024): fortetra le due, unviola i limitindo nei. Mosca intercetta i bombardieri russi: una forte minaccia scatena uno sconfinamento della guerra in territorio. Avvenuta una lunga notte di bombardamenti russi abbattuti in Ucraina compresa Kiev, uno dei missili ha violato però brevemente i confini aerei oltrepassando idella Polonia. L’esercito di Varsavia ha denunciato l’accaduto: “L’oggetto è entrato nello spazio aereo polacco vicino alla città di Oserdow e vi è rimasto per 39 secondi” hanno riferito le forze armate polacche. E’ uno dei tanti episodi che la Polonia si è vista ad affrontare e per il quale non conosce ...