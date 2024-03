Nardella | “Col Poc creazione di 10mila posti lavoro diretti”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Firenze, 25 marzo 2024 - "Nel Piano operativo sono previste circa 500mila metri quadri di superfici oggetto di trasformazione o cambio uso che comportano investimenti per oltre 1,1 miliardi di euro e ladi oltre 10.000die 20.000 in". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario, presentando in Consiglio comunale la delibera relativa al Piano operativo comunale (Poc), lo strumento urbanistico erede del Piano regolatore generale, il cui voto è atteso nella giornata del 27 marzo. Tra i tempi toccati dal sindaco anche quello dell'abitare pubblico. L'obiettivo, ha detto, "è rafforzare politiche ed azioni positive volte a soddisfare le esigenze abitative di quanti non riescono a provvedervi autonomamente, in particolare, ...