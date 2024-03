Napoli | tariffe più salate e investimenti | il bilancio in Commissione

approvata la delibera 2024 per le Auto elettriche ed ibride a Napoli : tutte le tariffe per parcheggiare sulle strisce blu e entrare nelle Ztl.Continua a leggere (fanpage)

Pasqua, le feste pesano sulle tasche degli italiani: su i prezzi di hotel e voli - "Per concedersi una vacanza in Italia o all’estero nei giorni di Pasqua occorre mettere mano al portafogli e affrontare spese sempre ...iltempo

Pasqua, Turismo. Conflavoro: “Con caro-biglietti c’è rivincita piccoli borghi. Campania tra le regioni preferite” - Napoli, 25 Marzo – Rincari dei prezzi fanno schizzare i trasporti, ma gli italiani non rinunciano alla Pasqua fuoriporta. Preferite mete più piccole e tratte più brevi, Conflavoro: “Un turismo di pros ...sciscianonotizie

Assicurazione Rc Auto, in Italia aumenti del 105% in due anni - Ecco la situazione dei costi dell'Rc auto: in Italia continua ad aumentare, ma non pensiate che all'estero la situazione sia migliore.auto.everyeye