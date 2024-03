Napoli | pronta la rivoluzione estiva | avanzano Pecchia e Accardi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024), 25 marzo 2024 - Ad Aurelio De Laurentiis, uomo di cinema, i colpi di scena piacciono particolarmente. Ultimamente, parlando della panchina, le sorprese non sono mancate, seppur quasi tutte con un finale amaro. In principio aveva stupito la scelta di ripiegare su Rudi Garcia, reduce da un'esperienza a tinte miste in Arabia Saudita, per sostituire Luciano Spalletti, l'allenatore dello scudetto. La scelta non avrebbe pagato, obbligando il club partenopeo a cambiare tecnico all'alba di novembre, riservando a un'intera piazza (e non solo) un'altra svolta impossibile da prevedere: il ritorno di fiamma, a distanza di oltre una decade, di Walter Mazzarri, a sua volta destinato ad avere vita breve in azzurro prima di essere rimpiazzato da Francesco Calzona, l'ennesimo nome tabù anche per i bookmaker più abili. Il destino dell'attuale tecnico, nonché ct della Slovacchia, ...