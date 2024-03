Napoli non è più la città del sole | 26esima in Italia per clima Vince Bari

(Di lunedì 25 marzo 2024)del? Fino a un certo punto. In, infatti, il capoluogo campano occupa appena i 26esimo posto nella classifica dellecon il migliorstilata dal24 Ore. Ad aggiudicarsi il primato èdel? Non più: 26esimo posto inLa graduatoria è stata L'articolo Teleclub

Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli , Michele Mazzaro, a Fanpage .it, parla delle cause delle voragini al Vomero, dell'esercitazione che ci sarà per il bradisismo dei Campi Flegrei e dei ... (fanpage)

Criscitiello: “La Juve è una squadra mediocre. Locatelli non è un top player” - Ecco quanto sintetizzato da TuttoJuve.com Valore della squadra è un alibi per Allegri "Non ha tutti i torti Allegri. Allegri ha il torto che quando aveva i giocatori forti che lui aveva voluto: ...tuttojuve

Koopmeiners, l'ex intermediario: «È stato vicinissimo al Napoli, Spalletti premeva per averlo» - A Radio Crc: «Giuntoli non riuscì a prenderlo perché dovevano andare via calciatori e cercò di temporeggiare perché a Bergamo avevano chiuso» Vincenzo Morabito, agente sportivo ed ex intermediario di ...informazione

leggi le altre "Poesì" - Alla fine di agosto 2023, la Cina ha pubblicato una nuova mappa del Mar Cinese Meridionale che ha suscitato rabbia e preoccupazione, poiché presentava una linea di 10 trattini per il Mar Cinese ...agenziaradicale