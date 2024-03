Napoli | il Cholito sarà acCONTEntato? E Kamada…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il presidente delsarebbe disposto a tutto per convincere Antonio Conte a sedersi sulla panchina partenopea la prossima stagione. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Il tecnico salentino resta la tentazione di Aurelio De Laurentiis per la panchina della prossima stagione. È forte, è catalizzatore, è figura rassicurante con l’ambiente, è un vincente, è un carattere, è difesa a tre (ma non solo, come racconta il proprio vissuto tra Bari e la Juventus e altrove), è dominante ma è soprattutto una garanzia”. Aun tecnico come Conte… “E sta lì, con quel suo carico di effetti speciali che su una città comepossono incidere, eccome, perché offrono sempre la sensazione di non imbattersi in un futuro da decodificare: è già tutto scritto nella sua storia ormai quindicennale in panchina, tra scudetti ...