Napoli | festa in città per il Futsal

(Di lunedì 25 marzo 2024), dopo il calcio nella scorsa stagione, ed il basket qualche settimana fa, primeggia anche nel. La MoMapsi è aggiudicata la Coppa Italia battendo nella finalisssima la Olimpus Roma. Il successo dei partenopei del calcio a 5 è stato salutato anche da un orgoglioso presidente della regione Campania. De Luca ha scritto sui propri profili social: “Congratulazioni al MoMapche ha vinto, per la prima volta nella sua storia, la Coppa Italia di calcio a cinque al termine di una vibrante finalissima contro l’Olimpus Roma. Il trionfo degli azzurri di mister Fulvio Colini è il risultato di un eccellente lavoro di programmazione societaria, tecnica ed agonistica. Una vittoria entusiasmante arricchita da un gioco spettacolare per tutti gli appassionati che seguono le sorti di un ...

Giorni caldi per il calcio di casa nostra! El Nápoles consiguió un meritorio empate en el Giuseppe Meazza contra un combativo Inter de Milán (1-1). El equipo Napoli tano reaccionó después de la ... (justcalcio)

Un concerto musicale neomelodico non autorizzato interrotto dalla Polizia Locale. Succede nel cuore di Napoli , invia Rimini, vicino a piazza Nazionale. L’evento, organizzato per festeggiare un ... (teleclubitalia)

“Un evento a Napoli per celebrare insieme al nostro segretario nazionale, Antonio Tajani , i 30 anni dalla vittoria di Forza Italia alle elezioni del 27 marzo 1994 che ha cambiato la storia recente ... (ildenaro)

Il Napoli Futsal vince la Coppa Italia - Il cielo è azzurro. Promesso e realizzato. Hanno preso alla lettera lo striscione esibito al PalaJacazzi dai sostenitori partenopei e a Policoro capitan Fernando Perugino e compagni hanno scritto la S ...informazione

Il capo dei Vigili del Fuoco di Napoli a Fanpage: “Non parcheggiate in doppia fila, dobbiamo salvare vite” - Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli, Michele Mazzaro, a Fanpage.it, parla delle cause delle voragini al Vomero, dell’esercitazione che ci sarà per il bradisismo dei Campi Flegrei e dei ...fanpage

Tennis tra turismo sportivo e “Pizza Party”, gli eventi al Circolo - Tutti pazzi per il tennis. A Napoli, ovviamente. Si riparte dopo i problemi del 2022 con l’Arena sul Lungomare suggestiva come location ma poco pratica (campi impraticabili per pioggia e umidità). Meg ...napoli.repubblica