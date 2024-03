Napoli-Atalanta | vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il prefetto diMichele di Bari ha reso noto che è stataladeiper il match di Serie A“ainella regione, con l’esclusione dei titolari della fidelity card della “SSC” sottoscritta in data antecedente al 1° marzo 2024?. La sfida è in programma sabato 30 marzo e, per ragioni di sicurezza, non vedrà i tifosi ospiti presenti al Maradona. E’ stato infatti evidenziato il pericolo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica ed è scattato il provvedimento, adottato, su analogo parere della Questura di, in seguito alle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. SportFace.

