Napoli | a tutto…Gargano

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 25 marzo 2024) L’ex centrocampista delWalter Gargano ha rilasciato un’intervista esclusiva al portale www.magazine.com. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ilha attraversato e sta attraversando dei momenti particolari ma è fortissimo e può ancora raggiungere la zona Champions. Restano nove partite al termine del campionato. Gli azzurri stanno facendo un pò di fatica perchè ormai tutti sanno come gioca la squadra partenopea, dagli allenatori ai giocatori delle altre squadre”. C’era una volta ildi… “Per questo motivo è difficile ripetere il tipo di gioco mostrato fino alla scorsa stagione. Spalletti non è più sulla panchina deled anche se Calzona ha un’idea simile, sia al tipo di gioco di Spalletti che di Sarri, è comunque diverso. Non è facile allenare una piazza come ...