MXGP | Jorge Prado domina la gara di casa e si lancia verso il secondo titolo | ma Gajser…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 25 marzo 2024)non poteva aspettarsi un fine settimana dimigliore. Vittoria nella Qualifying Race. Vittoria in-1. Vittoria in-2. Un percorso netto che ha davvero impressionato nel corso del Gran Premio di Spagna,appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di intu Xanadú – Arroyomolinos il giovane nativo di Lugo ha messo in mostra una prestazione stellare, senza lasciare nemmeno le briciole ai (tanti) rivali. Una risposta secca e chiara a chi, soprattutto, metteva in dubbio il suodel 2023. Le tante assenze per infortuni assortiti avevano lasciato qualche dubbio sul pilota classe 2001. Questo primo scorcio di campionato 2024, invece, sta confermando tutta la forza e le qualità di...