MV Agusta | le domande di Fiom all’azienda | moto prodotte e progetti accantonati | cosa sta succedendo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Varese, 25 marzo 2024 – Qualche giorno fa l’azienda, con una nota ufficiale, ha annunciato il completamento “con successo” del “piano di rilancio”, in seguito all’acquisto di MV, storica aziendaristica della Schiranna da parte del gruppo austriaco Pierer, già proprietario del marchio Ktm. Ora dicono la loro i sindacati, dipingendo un quadro con tinte piuttosto differenti. Preoccupazione "Ci chiediamo – si legge in una nota dellaCgil – quale sia il reale futuro dell’azienda varesina. Vorremmo ci venga presentato nel dettaglio un piano industriale credibile che dia sicurezza in termini di occupazione e volumi”. Numerosi i punti sui cui avere chiarimenti, elencati dal sindacato nel comunicato. “Siamo ancora in attesa di leggere il bilancio del 2022, non ancora depositato – fanno sapere da– I ...