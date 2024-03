(Di lunedì 25 marzo 2024) (Adnkronos) – È stato indetto il” per canzoni inedite sulle tematiche dell’inclusione sociale e del pregiudizio in, nell’ambito della III Edizione del “Festival dellaRo.per l’inclusione sociale contro il pregiudizio”, organizzato dal Dipartimento diAsl Roma 2, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali e alla L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Roma, 25 mar. (Adnkronos salute ) - È stato indetto il bando “ Music@Mens ” per canzoni inedite sulle tematiche dell'inclusione sociale e del pregiudizio in salute mentale , nell'ambito della III ... (liberoquotidiano)

Roma, 25 mar. (Adnkronos salute ) - È stato indetto il bando “ Music@Mens ” per canzoni inedite sulle tematiche dell'inclusione sociale e del pregiudizio in salute mentale , nell'ambito della III ... (iltempo)

Roma, 25 mar. (Adnkronos salute ) - È stato indetto il bando “ Music@Mens ” per canzoni inedite sulle tematiche dell’inclusione sociale e del pregiudizio in salute mentale , nell’ambito della III ... (ilgiornaleditalia)

Music@Mens, al via il bando del concorso Musicale per salute mentale - Roma, 25 mar. (Adnkronos Salute) - È stato indetto il bando “Music@Mens” per canzoni inedite sulle tematiche dell’inclusione sociale e del pregiudizio in salute mentale, nell’ambito della III Edizione ...notizie.tiscali

Musica per forza, concerto dell'Orchestra Paganini con Lorenza Codignola - Sul palco si esibirà nuovamente l'Orchestra Paganini insieme a Lorenza Codignola, voce recitante, nell’interpretazione di Musica per forza, su testo della stessa Lorenza Codignola Bo, tratto da “Ad ...mentelocale

Das Freak, il nuovo singolo del quartetto inglese Big Boss Man - Scopri l'evoluzione Musicale dei Big Boss Man: dalla fusione di r&b anni '60 alle nuove influenze boogie-disco del singolo Das Freak.musicletter