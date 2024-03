(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 mar. (Adnkronos) - È stato indetto il” per canzoni inedite sulle tematiche dell’inclusione sociale e del pregiudizio in, nell’ambito della III Edizione del “Festival dellaRo.per l’inclusione sociale contro il pregiudizio”, organiz

È stato indetto il bando “ Music@Mens ” per canzoni inedite sulle tematiche dell’inclusione sociale e del pregiudizio in salute mentale , nell’ambito della III Edizione del “Festival della salute ... (sbircialanotizia)

Roma, 25 mar. (Adnkronos salute ) - È stato indetto il bando “ Music@Mens ” per canzoni inedite sulle tematiche dell'inclusione sociale e del pregiudizio in salute mentale , nell'ambito della III ... (liberoquotidiano)

Roma, 25 mar. (Adnkronos salute ) - È stato indetto il bando “ Music@Mens ” per canzoni inedite sulle tematiche dell'inclusione sociale e del pregiudizio in salute mentale , nell'ambito della III ... (iltempo)

Musica per forza, concerto dell'Orchestra Paganini con Lorenza Codignola - Sul palco si esibirà nuovamente l'Orchestra Paganini insieme a Lorenza Codignola, voce recitante, nell’interpretazione di Musica per forza, su testo della stessa Lorenza Codignola Bo, tratto da “Ad ...mentelocale

Music@Mens, al via il bando del concorso Musicale per salute mentale - Roma, 25 mar. (Adnkronos Salute) - È stato indetto il bando “Music@Mens” per canzoni inedite sulle tematiche dell’inclusione sociale e ...notizie.tiscali

Das Freak, il nuovo singolo del quartetto inglese Big Boss Man - Scopri l'evoluzione Musicale dei Big Boss Man: dalla fusione di r&b anni '60 alle nuove influenze boogie-disco del singolo Das Freak.musicletter