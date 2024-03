Musica | sospesi i 3 orchestrali che criticarono la Venezi | faranno causa**

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Il 24 gennaio scorso sulle pagine di 'Repubblica' avevano criticato la direzione d'orchestra di Beatrice, giudicando lei "inadeguata al ruolo" e la sua direzione dell'orchestra "incoerente con l'esecuzione musicale". I tredella Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana sono ora statidal lavoro e dalla retribuzione, due per una settimana e uno per un giorno. La vicenda inizia a fine febbraio, quando viene emesso dalla Fondazione un provvedimento disciplinare nei confronti dei musicisti. Dopo due giorni, i tre professori d'orchestra replicano tramite una lettera, nella quale si espongono le motivazioni che hanno portato alla protesta. Dopo circa 20 giorni, è arrivata la risposta dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, che nella persona del sovrintendente Andrea Peria ha rigettato la ...

