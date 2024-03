Musetti-Shelton oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 25 marzo 2024) Lorenzosfiderà Bennel terzo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Entrambi sono reduci da due vittorie convincenti in due parziali. Il carrarino ha sconfitto il russo Roman Safiullin mentre il giovane bombardiere statunitense ha sbarrato la strada alla wild card spagnola Martin Landaluce. I due si sono incontrati lo scorso giugno sull’erba del Queen’s. In quell’occasione si trattava di un ottavo di finale eriuscì a prevalere in tre set e dopo una lotta di quasi due ore e mezza. Adesso la situazione, dopo tanti mesi, è radicalmente cambiata, conche partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Per il giovane azzurro, diventato da ...