Musetti-Shelton oggi in tv | ATP Miami 2024 | orario | programma | streaming

(Di lunedì 25 marzo 2024) In tarda serata o nottata italiana Lorenzotornerà nuovamente in campo nel Masters1000 di. Il carrarino (testa di serie n.23) ha sconfitto ieri nel suo secondo turno in Florida il russo Roman Safiullin e sul suo percorso ci sarà un avversario complicato, lo statunitense Ben(n.16 del seeding), a segno nel secondo round contro il giovane spagnolo Martin Landaluce. Sarà un match complicato visto che, giocando su una superficie rapida, il tennis dell’americano ne risulta esaltato. Un gioco potente quello di, in grado di avere molto dalla combinazione servizio-dritto mancino, ma in grado anche di ottime variazioni con la smorzata, nonché il gioco rete. In sostanza, un giocatore in grado di fare tante cose.dovrà cercare di provocare gli errori del suo avversario, ...

Lorenzo Musetti batte in due set 7-5 6-1 Roman Safiullin e si regala la sfida al terzo turno del Masters 1000 di Miami contro Ben Shelton . Festa grande per l’azzurro, a pochi giorni dalla nascita di ... (sportface)

Lorenzo Musetti sfiderà Ben Shelton nel terzo turno del Masters 1000 di Miami 2024 , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Davvero una bella vittoria per Lorenzo ... (sportface)

Lorenzo Musetti ha commentato – ai microfoni di SuperTennis – il successo nel secondo turno del 1000 di Miami contro Safiullin: “Non ero sicuro di giocare questo torneo. Non sono in un grande ... (sportface)

