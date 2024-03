Musetti | “Mi sono ritrovato grazie a mio figlio Ludovico | mi ha cambiato la vita”

Una versione ben più che evanescente di Lorenzo Musetti saluta in maniera immediata l’ATP 250 di Doha. A battere il toscano è il cinese Zhizhen Zhang , che fa (troppa) poco fatica per imporsi con il ... (oasport)

Una versione ben più che evanescente di Lorenzo Musetti saluta in maniera immediata l’ATP 250 di Doha . A battere il toscano è il cinese Zhizhen Zhang , che fa (troppa) poco fatica per imporsi con il ... (oasport)

Lorenzo Musetti ha commentato – ai microfoni di SuperTennis – il successo nel secondo turno del 1000 di Miami contro Safiullin: “Non ero sicuro di giocare questo torneo. Non sono in un grande ... (sportface)

Monaco sugli italiani: “Sinner competitivo sulla terra; Musetti nato per vincere, Arnaldi da acquolina in bocca” - Dire le cose come stanno, in totale sincerità. Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, ha affrontato nell'ultima puntata di TennisMania (condotta dal collega di Eurosport, Dario Puppo), sul c ...oasport

Sport, Giani (Toscana): "Da noi è un sistema circolare, sostenibile ed equo" - Si è tenuto mercoledì 20 marzo, l’evento Toscana Sportiva, nel quale il presidente di Regione Toscana Eugenio Giani ha affrontato il tema degli investimenti sostenuti in ambito di impiantistica sporti ...adnkronos

Miami applaude la bella Italia di Sinner e Arnaldi. Il ligure: “sono in forma, non voglio fermarmi qui” - Roma - "sono contento per tutta l'Italia ... speriamo di far bene anche nelle prossime giornate". Jannik Sinner, con Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, ha contribuito a tenere alto il tricolore in una ...ilsecoloxix