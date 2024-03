Motta | annunciato il tour estivo 2024 | le date

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 25 marzo 2024) ROMA – In occasione dell’anniversario del suo rivoluzionario album d’esordio “La fine dei vent’anni”,hale primedegli appuntamenti che quest’estate lo vedranno portare la potenza della sua musica sui palchi più suggestivi d’Italia. Gli appuntamenti dellanèe vedranno il cantautore toscano esibirsi in cornici mozzafiato che saranno lo sfondo di uno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Firenze Rocks annuncia The Reytons e d4vd per il 18 giugno Colla Zio a Firenze per presentare il primo albumdi Francesco Renga e Nek: le prossimeIl Cordedi Mannarino si sposta nei teatri Gigi D’Alessio, al via le prevendite per il nuovo ...