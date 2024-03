MotoGp | in Portogallo sono stati messi nero su bianco alcuni punti fermi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il gran premio delha messosuper questa stagione, che potrebbero diventare deiper l’intero 2024. Andiamo con ordine. La gara Sprint del sabato la vince Viñales davanti a Marquez e Martin. Bagnaia fa quarto dopo un errore, ma avrebbe potuto vincere serenamente. Domenica, invece, vince Martin davanti a Bastianini e Acosta dopo le cadute di Viñales, che sarebbe arrivato secondo, e Marquez e Bagnaia, dopo un contatto tra i due. Al momento Jorge Martin è il leader della classifica mondiale. Nel 2023 Bagnaia cadde alla seconda tappa, in Argentina, e anche alla terza, in Texas. La prossima tappa americana per il campione del mondo in carica dovrà essere una gara all’attacco per recuperare quanto prima i...