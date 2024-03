MotoGp | il tempo stringe per Yamaha Quartararo | “Devo scegliere con anticipo”

(Di lunedì 25 marzo 2024) Bologna, 25 marzo 2024 -sta lavorando duramente e ha stravolto la propria filosofia di lavoro per rendere la M1 più competitiva, ma Fabioha fretta e deve prendere una decisione sul prossimo anno in tempi brevi. La moto giapponese è ancora lontana dalle migliori, sicuramente va più forte di Honda ma continua ad andare più lenta di Ducati, Aprilia e KTM. I marchi europei dominano e il distacco rimediato ieri nel gp di Portogallo dal campione del mondo 2021, circa 20 secondi, la dice lunga sul gap che separa la M1 dalla Desmosedici sul passo gara. Alla fine il settimo posto ottenuto daè soddisfacente, ma senza alcune cadute, soprattutto Bagnaia e Marquez, sarebbe arrivato più indietro e in ogni caso il distacco parla molto di più del piazzamento. E il francese è in scadenza di contratto… ...

