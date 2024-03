MotoGP | i promossi e bocciati del GP di Portogallo Martin solido | Bagnaia non brilla | buio Honda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 25 marzo 2024)GP2024Jorge: per la prima volta della carriera chiude un fine settimana in testa al Mondiale, dopo che lo scorso anno era balzato davanti solo dopo le Sprint di Mandalika e Lusail. Dopo una Sprint meno appariscente del solito nella quale ha comunque raggiunto un terzo posto,ator è stato eccezionale nella gara della domenica, partendo a fionda, prendendosi la leadership nel primo giro e gestendo per tutta la gara, controllando benissimo anche il degrado della gomma, non dando mai la possibilità a degli agguerritissimi Bastianini e Vinales di avvicinarsi. La dimostrazione che lo status e la dimensione raggiunta è ormai straordinaria: se non ha problemi e se tutto va liscio le ipotesi sono due: vince o lotta ...