MotoGP | È arrivato il tempo di Pedro Acosta

(Di lunedì 25 marzo 2024) Nelle prime sessioni di prove libere della stagione in Qatarnon si era di certo nascosto. Anzi, aveva fatto vedere a tutti che sì, anagraficamente è giovane, ma sulla moto sembra un vero e proprio veterano. Così la prima conferma di questo è arrivata ieri nel gran premio del Portogallo con uno strabiliante terzo posto conclusivo nella gara lunga. Insomma, un debutto inche lascia davvero ampi spazi all’immaginazione riguardo a cosapotrà fare quest’anno ma soprattutto nei prossimi anni: abbiamo davanti un fenomeno.: “Posso imparare molte cose da Pecco. In Qatar lo stavo imitando” Crediti foto: Pagina facebook del pilotaQueste dunque alcune delle parole dial termine della gara: “Sorpassi? Alla fine stavo andando ad ...

MotoGP | Domenicali: "Pecco e Marc Li capisco, ma non li giustifico" - La Ducati ha piazzato una doppietta a Portimao, con la vittoria di Jorge Martin davanti ad Enea Bastinini, ma quello che è accaduto alla curva 5 a tre giri dal termine ha inevitabilmente finito per ...it.motorsport

Mou va in MotoGP, Pellegrini rinasce in campo: con DDR è un'altra musica - Separati dopo l'avventura in giallorossi, i due stanno vivendo momenti diversi: il portoghese è pronto a tornare a fine stagione ...sportmediaset.mediaset

MotoGP, in Portogallo sono stati messi nero su bianco alcuni punti fermi - Il gran premio del Portogallo ha messo nero su bianco alcuni punti per questa stagione, che potrebbero diventare dei punti fermi per l’intero 2024. Andiamo con ordine.ilfattoquotidiano