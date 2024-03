MotoGP | a Portimao Martin colpisce Bagnaia con un montante Bastianini e Acosta si confermano | velo pietoso su Marquez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il Gran Premio del Portogallo dirappresenta un primo, precoce,tirato da Jorgea Francesco. Ammesso (e non concesso) che la sfida iridata riguardi (solo) loro due, l’appuntamento lusitano ha vistoator tornare a sovrastare Pecco anche nella gara domenicale. Non se ne fa una questione aritmetica, è ancora troppo presto per ragionare sui distacchi. Qui si ragiona sul piano concettuale. L’autodromo portoghese, storicamente, ha sempre detto male a. Il vice-campione del mondo 2023 era perennemente stato respinto dalla pista dell’Algarve, dove si era addirittura procurato un serio infortunio. Viceversa,aveva saputo firmare performance abbaglianti. Non è quanto si è visto ieri perché, al di là della caduta figlia del ...