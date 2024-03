Mossa di Francia e Germania per il tank del futuro | cosa può fare e cosa vuol dire per l' Italia 

(Di lunedì 25 marzo 2024)e Spagna hanno trovato l'accordo per avviare la progettazione dell'Mgcs, il carro armato europeo del

Parigi 2024: allarme zanzara tigre, autorita' sanitarie aumentano sorveglianza - Nel corso dei Giochi olimpici di Parigi 2024, e autorita' sanitarie frncesi intensificheranno la sorveglianza riguardo la minaccia rappresentata dalla ...sportmediaset.mediaset

C’è Ancora Domani: il film di Paola Cortellesi da record anche in Francia (dal 31 marzo su Sky, NOW e Netflix) - C'e ancora domani di Paola Cortellesi conquista la critica francese e segna un record d'incassi nel periodo post-pandemia.cineblog

Lavoratori dalla Francia per la nuova Mirafiori Ecco cosa Stellantis (ancora) non dice - Meno auto e più cervelli E quando arriverà la nuova 500 ibrida Mirafiori avrà un nuovo modello Da quando Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha parlato in una intervista del «piano da 240 milioni di ...informazione