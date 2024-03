Mosconi non vuole ancora arrendersi | | Noi ci crediamo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 25 marzo 2024) Dopo la sconfitta contro l’Arezzo per 0-2, l’allenatore della Fermana ed ex del match Andreaha analizzato così la partita: "Nel primo tempo abbiamo creato occasioni importanti. Siamo stati propositivi, ci abbiamo provato. Loro purtroppo hanno pescato il jolly trovando il vantaggio con un gran gol sotto l’incrocio. La potevamo riaprire a fine primo tempo . Poi da lì non è stato facile, un pizzico di entusiasmo ci voleva". Il mister si riferisce al colpo di testa di Sorrentino da posizione favorevolissima. "L’Arezzo è una buona squadra, ha una rosa lunga, e noi ce la siamo giocati alla pari. E se ce la siamo giocati così contro una squadra in zona playoff vuol dire che non siamo da ultimo posto. Ma la classifica dice questo e dobbiamo ribellarci. Ci è mancato il gol nel primo tempo che potevamo meritarcelo. Ho detto ai ragazzi che mi piacerebbe vederli in ...