(Di lunedì 25 marzo 2024) 11.36 Il Cremlino nona lada parte dell'Khorasan della strage del Crocus City Hall di venerdì scorso. Il portavoce di Putin, Dimitri Peskov, tronca ogni illazione in proposito: "L'indagine è in corso e l'amministrazione presidenziale sbaglierebbe aare i progressi dell'indagine. Non lo faremo". I quattro sospettati dell'attentato sono comparsi in tribunale con chiari segni di maltrattamenti. Uno era addirittura in sedia a rotelle. I quattro hanno passaporti del Tagikistan.